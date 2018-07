Lyon (SID) - Ski-Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich ist nach ihrem Riss des hinteren Kreuzbandes erfolgreich operiert worden. Der Eingriff wurde am Donnerstag in einer Privatklinik in Lyon durchgeführt. Die Goldmedaillen-Gewinnerin im Riesenslalom von 2013 hatte die Verletzung im Dezember beim Slalom im französischen Courchevel erlitten und muss mindestens sechs bis acht Monate pausieren. Damit verpasst sie auch die Olympischen Spiele in Sotschi (7. bis 23. Februar). Die 24-jährige Worley galt bei Olympia als große Medaillenhoffnung im französischen Team.