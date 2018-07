Peking (AFP) Bei Razzien in einer südchinesischen Stadt haben die Behörden nach offiziellen Angaben drei Tonnen der Designerdroge Crystal Meth beschlagnahmt. Bei dem Großeinsatz in der Stadt Lufeng am vergangenen Sonntag seien zudem fast 200 Menschen festgenommen worden, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag unter Berufung auf die Provinzbehörden von Guangdong. An dem Einsatz waren demnach paramilitärische Kräfte und Polizisten beteiligt, die Hubschrauber und Schnellboote benutzten.

