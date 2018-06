Berlin (AFP) Die kommunalen Spitzenverbände fordern vom Bund mehr Geld für die überfälligen Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe. "Wir glauben, dass die neue Bundesregierung eine Infrastrukturoffensive starten sollte", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, am Freitag vor Journalisten in Berlin. Es gebe in den Kommunen einen Nachholbedarf an Investitionen in Höhe von 128 Milliarden Euro, etwa für den Ausbau von Straßen und Schulen. "Da haben wir Fehler gemacht", sagte Landsberg. Selbst Spanien habe einen höheren Anteil seines Bruttoinlandsprodukts für Investitionen aufgewendet, in Deutschland sei hingegen sehr viel Geld in die Sozialleistungen geflossen.

