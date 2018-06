Münster (AFP) Eine Gewalttat mit zwei Todesopfern gibt der Polizei in Münster Rätsel auf. An einer Straße im Stadtteil Kinderhaus feuerte ein 33-jähriger Mann am Freitagmorgen auf eine in ihrem Auto sitzende Frau und erschoss sich anschließend selbst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 30-jährige Frau konnte noch wiederbelebt werden, starb jedoch später an ihrer Schussverletzung in der Uniklinik Münster. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.