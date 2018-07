Flensburg (AFP) In Deutschland sind im zurückliegenden Jahr 4,2 Prozent weniger Autos neu zugelassen worden als 2012. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag in Flensburg mitteilte, wurden 2013 insgesamt 2,95 Millionen Neuwagen registriert. Die von der Automobilindustrie angepeilte Drei-Millionen-Marke wurde damit verpasst. Bereits 2012 waren die Neuzulassungen um drei Prozent zurückgegangen.

