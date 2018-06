Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen die nächsten vier Wochen auf ihren Mannschaftskapitän Michael Wolf verzichten. Der Nationalspieler und frühere DEL-Topscorer fällt wegen einer nicht näher bezeichneten Unterkörper-Verletzung bis zum Beginn der Olympiapause am 3. Februar aus. In der laufenden Saison war der Stürmer in 33 Spielen auf 15 Tore und 17 Assists gekommen. Mit 32 Punkten ist Wolf in der DEL Zehnter der Scorerliste.