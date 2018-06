Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit Neuzugang Todor Nedelew in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet. Der bereits im August verpflichtete bulgarische Nationalspieler absolvierte am Freitagvormittag seine erste Einheit unter Trainer Thomas Tuchel. Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, der im September am Fuß operiert worden war, kommt vom bulgarischen Erstligisten Botew Plowdiw und hat beim Tabellenneunten einen Vertrag bis 2018 unterschrieben. Nedelew erhält die Rückennummer 28.

Beim ersten FSV-Training im neuen Jahr vor knapp 30 Kiebitzen im Bruchwegstadion fehlten der Österreicher Julian Baumgartlinger (Reha nach Meniskusoperation), Außenverteidiger Malik Fathi (Knieprobleme) und Ersatztorwart Christian Mathenia (Muskelprobleme). Die drei Profis werden wahrscheinlich nicht mit ins Trainingslager nach Marbella (4. bis 12. Januar) reisen. Ganz sicher nicht in Spanien dabei ist der kurz vor Weihnachten ausgemusterte Torhüter Heinz Müller. Dagegen will Tuchel, der mit seinem Team am Samstagmorgen um 9.35 Uhr vom Frankfurter Flughafen in Richtung Spanien startet, die drei Amateure Robin Zentner, Damian Roßbach und Tobias Schilk mitnehmen.

Im Trainingslager stehen Testspiele gegen den belgischen Erstligisten KV Oostende (7. Januar) und gegen das niederländische Erstliga-Schlusslicht NSC Nijmegen (8. Januar, beide 16.00 Uhr) auf dem Programm. Zum Rückrunden-Auftakt muss der FSV am 25. Januar beim VfB Stuttgart antreten. Vorher absolvieren die Mainzer am 15. Januar (18.00 Uhr) noch ein Testspiel gegen den Zweitligisten FSV Frankfurt.