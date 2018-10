Washington (dpa) – Der US-Geheimdienst NSA will einen Super-Computer bauen, der so gut wie alle Verschlüsselungen knacken soll - etwa bei Banken, in der Forschung und von Regierungen. Das berichtet die "Washington Post" in ihrer Online-Ausgabe. Wie weit der "Quanten-Computer" bereits fortgeschritten ist, wurde nicht bekannt. Das Blatt beruft sich auf Dokumente, die der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden geliefert habe. Ein "Quanten-Computer" gilt als sehr viel leistungsstärker als normale Digital-Computer.

