Tel Aviv (AFP) Der frühere israelische Ministerpräsident Ariel Scharon ringt weiter mit dem Tod. Der zuständige Krankenhausdirektor Seew Rotstein sprach am Freitag von einer "langsamen, graduellen Verschlechterung der Funktionsweise seiner lebenswichtigen Organe". "Er ist noch immer in einem ernsten Zustand und sein Leben ist in Gefahr", sagte Rotstein laut dem Militärrundfunk. Der rechte Politiker liegt seit einem Schlaganfall vor praktisch genau acht Jahren im Koma.

