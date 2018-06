Rom (AFP) Die italienische Marine hat binnen 24 Stunden mehr als tausend in Seenot geratene Flüchtlinge gerettet. In der Nacht zum Freitag wurden insgesamt 823 Menschen aus mehreren Booten geborgen, in der Nacht zuvor waren bereits 233 illegale Einwanderer aufgegriffen worden, wie die Marine mitteilte. Unter den Geretteten waren demnach 30 Frauen und 46 Minderjährige.

