Tokio (AFP) Inmitten der Hauptreisezeit in den Neujahrsferien hat ein Brand neben einem Bahnhof in Tokio den Zugverkehr in Japan vorübergehend lahmgelegt. Durch das Feuer, das am Freitagmorgen in einem benachbarten Geschäftshaus ausgebrochen war, lag der Bahnhof Yurakucho unter einer dichten Rauchwolke. Alle Hochgeschwindigkeitszüge, die von dort in die Wirtschaftsmetropolen Nagoya und Osaka starten sollten, wurden gestoppt, wie die Central Japan Railway Company mitteilte. Auch von Osaka nach Tokio starteten vorübergehend keine Züge. Pendlerzüge im Großraum Tokio waren ebenfalls von den Ausfällen betroffen. Nach einigen Stunden wurde der Verkehr allmählich wieder aufgenommen.

