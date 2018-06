Phnom Penh (AFP) Bei einem neuen Einsatz der Armee gegen tausende protestierende Textilarbeiter sind in Kambodscha am Freitag mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei in dem südostasiatischen Land mit. Militärpolizisten eröffneten in einem Vorort der Hauptstadt Phnom Penh das Feuer und schossen mehrere Menschen an, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zunächst schossen sie in die Luft, später zielten sie auf Demonstranten.

