New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und der Sicherheitsrat haben den jüngsten Anschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut scharf verurteilt. Der Vorfall zeuge von einer zunehmend beunruhigenden Eskalation der Gewalt im Libanon, sagte Ban laut Mitteilung in New York. Die USA verurteilten den "terroristischen" Bombenanschlag ebenfalls auf das Schärfste. Eine Autobombe hatte gestern im Süden Beiruts nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mindestens sechs Menschen getötet.

