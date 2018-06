Zagreb (AFP) Kroatien sucht einen Investor für die touristische Erschließung der größten Insel des Brijuni-Archipels in der Adria, ein ehemaliges Urlaubsparadies des 1980 verstorbenen jugoslawischen Präsidenten Josip Broz Tito. Zu diesem Zweck beauftragte die kroatische Regierung am Freitag eine österreichische Consulting-Firma. Tourismusminister Darko Lorencin erklärte, die Investition in eine überalterte Tourismusinfrastruktur - darunter mehrere Hotels und Villen - auf der sechs Quadratkilometer großen Insel Veliki Brijun könne sich auf 300 Millionen Euro belaufen.

