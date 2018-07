Bonn (AFP) Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineralwasser ist in Deutschland im vergangenen Jahr um 1,6 Liter auf 140 Liter gestiegen. Die deutschen Mineralbrunnen füllten 2013 insgesamt 10,4 Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser ab, wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) am Freitag in Bonn mitteilte. Mit einem Marktanteil von 84,7 Prozent seien weiter vor allem Mineralwässer mit viel und wenig Kohlensäure beliebt.

