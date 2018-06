New York (dpa) - In den neusten "Star Trek"-Filmen nutzt er als Captain Kirk die utopischsten Technologien, privat mag es US-Schauspieler Chris Pine dagegen eher altmodisch. "Das Internet ist so ätzend. Einfach nur ein Ort, wo Menschen Nonsens und Schwachsinn hinrotzen", sagte Pine dem "Hollywood Reporter". Dementsprechend nutze er auch keine sozialen Netzwerke. Der Hollywood-Star hat in Kalifornien englische Literatur studiert. Er lese lieber Zeitung, schreibt das Magazin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.