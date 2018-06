Berlin (dpa) - Sein ehemaliger Ferrari-Rennstall will Michael Schumacher an seinem 45. Geburtstag mit einer besonderen Aktion Tribut zollen und Kraft für seinen Kampf ums Überleben geben. Das italienische Formel-1-Team hat Busse organisiert, um Fans des siebenmaligen Weltmeisters nach Grenoble zu bringen. Dort soll es heute eine stille Kundgebung für Schumacher geben. Schumacher liegt im Universitätskrankenhaus von Grenoble im künstlichen Koma. Seit seinem Skiunfall am vergangenen Sonntag schwebt er zwischen Leben und Tod.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.