Seoul (AFP) Südkorea hat eine Versöhnungsgeste von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zurückgewiesen. "Frieden und Versöhnung können nicht allein durch Worte erreicht werden", erklärte die Regierung in Seoul am Freitag. Um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern, müsse die Regierung in Pjöngjang mit "Ernsthaftigkeit" am Aufbau von Vertrauen arbeiten und sich aufrichtig um eine Entnuklearisierung des Landes bemühen.

