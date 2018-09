Neu Delhi (AFP) Der indische Premierminister Manmohan Singh will auch im Fall eines Siegs seiner Kongress-Partei bei der Parlamentswahl im Mai nicht erneut Regierungschef werden. "In einigen Monaten, nach der Parlamentswahl, werde ich den Stab an einen neuen Premierminister übergeben", sagte Singh am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der 81-Jährige hatte bereits angekündigt, nach zwei Amtszeiten nicht erneut als Regierungschef anzutreten, und sich für den jungen Kongress-Politiker Rahul Gandhi als Nachfolger ausgesprochen.

