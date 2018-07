Neu Delhi (AFP) Der indische Premierminister Manmohan Singh will auch im Fall eines Siegs seiner Partei bei der Parlamentswahl im Mai nicht erneut Regierungschef werden. "In einigen Monaten, nach der Parlamentswahl, werde ich den Stab an einen neuen Premierminister übergeben", sagte Singh am Freitag bei einer Pressekonferenz. Zudem warnte er, die Amtsübernahme durch den umstrittenen hindunationalistischen Oppositionsführer Narendra Modi wäre "katastrophal für das Land".

