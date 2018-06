Madrid (AFP) Papst Franziskus hat eine Gruppe spanischer Nonnen zum Jahreswechsel mit einem persönlichen Anruf überrascht, seine Grußworte mangels Reaktion am anderen Leitungsende aber auf dem Anrufbeantworter hinterlassen müssen. "Was könnten die Nonnen denn gerade tun, was sie daran hindert, das Telefonat anzunehmen", fragte der amüsierte Papst in den Hörer, wie seiner am Freitag im spanischen Radio ausgestrahlten Tonbandnachricht zu entnehmen war.

