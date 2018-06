Perth (SID) - Einen Tag nach Debütant Polen hat Frankreich das Finale des Hopman Cups erreicht. Bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth setzten sich Alize Cornet und Jo-Wilfried Tsonga gegen Titelverteidiger Spanien mit 3:0 durch. Frankreich gewann damit alle drei Spiele in der Gruppe B. Im Endspiel am Samstag trifft das Duo auf Agnieszka Radwanska und Grzegorz Panfil.

Cornet brachte die Franzosen mit einem 6:2, 6:2 gegen Medina Garrigues in Führung. Tsonga machte den dritten Finaleinzug nach 1998 und 2012 gegen Daniel Munoz-De La Nava mit einem 6:4, 6:7 (7:9), 6:2 perfekt. Im verkürzten Mixed setzte sich Frankreich 8:3 durch.