Istanbul (AFP) Im Korruptionsskandal um die türkische Regierung sind neue Vorwürfe gegen einen zurückgetretenen Minister von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan aufgetaucht. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete am Freitag, Ex-Wirtschaftsminister Zafer Caglayan sei mit seiner Familie im Privatjet eines in die Affäre verstrickten iranischen Geschäftsmannes zur Pilgerreise nach Mekka geflogen. Der Geschäftsmann Reza Zarrab sitzt wegen des Verdachts der Bestechung in Untersuchungshaft. Auch Caglayans Sohn Kaan wurde verhaftet.

