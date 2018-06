Genf (AFP) Angesichts der Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik nähert sich die Zahl der Flüchtlinge der Ein-Millionen-Marke. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der Binnenflüchtlinge mittlerweile auf mehr als 935.000. UNHCR-Sprecher Babar Baloch bezeichnete die humanitäre Lage in dem Land als "weiterhin schlimm". Die Bedingungen für humanitäre Hilfe hätten sich verschlechtert, sagte er in Genf.

