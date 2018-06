Juba (AFP) Angesichts der Kämpfe im Südsudan haben die USA alle ihre Bürger zum Verlassen des Landes aufgerufen. Für alle US-Bürger werde ein Flug in das "nahegelegenste sichere Land" angeboten, erklärte die US-Botschaft in der Hauptstadt Juba am Freitag. Zwei US-Militärmaschinen vom Typ KC-130 waren nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bereits aus der ugandischen Stadt Entebbe nach Juba geflogen, eine habe 20 Mitarbeiter der Botschaft nach Uganda ausgeflogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.