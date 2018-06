New York (dpa) - Heftige Schneefälle, starker Wind, klirrende Kälte: Über dem Nordosten der USA tobt ein schwerer Schneesturm. Betroffen sind auch Städte wie Washington, Boston, Philadelphia und New York. In den Bundesstaaten New York und New Jersey gilt der Notstand. Bislang fielen rund 5000 Flüge aus, manche Flughäfen stellten ihren Betrieb zeitweise auch komplett ein. In der Metropole New York bleiben die Schulen geschlossen. Meteorologen rechnen gebietsweise mit bis zu 45 Zemtimeter Neuschnee.

