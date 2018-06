Toblach (SID) - Skilangläufer Martin Sundby steht vor dem ersten norwegischen Gesamtsieg bei der Tour de Ski. Der Gesamtweltcup-Führende gewann den "Verfolgungs-Marathon" über 35 km im freien Stil von Cortina nach Toblach in Italien nach 1:20:18,7 Stunden überlegen mit 58,2 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Petter Northug. Dritter wurde der Kanadier Alex Harvey (+58,7).

Als bester Deutscher belegte Hannes Dotzler (Sonthofen) mit 1:55 Minuten Rückstand den zwölften Platz und konnte damit nach seinem zweiten Rang im Massenstart von Lenzerheide erneut überzeugen. Tim Tscharnke (Biberau) und Jonas Dobler (Traunstein) kamen auf die Plätze 21 und 22, Routinier Jens Filbrich (Frankenhain) belegte den 31. Rang. Der zweimalige Weltmeister Axel Teichmann (Bad Lobenstein) blieb als 55. erneut weit hinter den Erwartungen zurück und lag 7:40 Minuten hinter Sundby.

Dank der Zeitgutschrift geht der 29 Jahre alte Sundby mit einem komfortablen Polster von mehr als einer Minute in die letzten beiden Etappen am Samstag mit einem Massenstart über zehn Kilometer in Val die Fiemme (11.00 Uhr) und dem Schlussanstieg über neun Kilometer zur Alpe Cermis am Sonntag (15.15 Uhr). Vor der Überführungsetappe nach Toblach hatte Sundby 31,7 Sekunden Vorsprung auf den Schweden Calle Halfvarsson, der Vierter wurde.

Der Kasache Alexej Poltoranin, der am Mittwoch in Lenzerheide den Massenstart vor Dotzler gewonnen hatte, trat am Freitag nicht mehr zur Etappe an.