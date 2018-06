Kairo (AFP) Die ägyptische Regierung will die Proteste der Muslimbrüder kompromisslos niederschlagen. "Diese Organisation setzt ihre kriminellen Aktivitäten trotz ihrer Einstufung als Terrororganisation fort", erklärte die Übergangsregierung am Samstag in Kairo. Der Staat werde darauf mit "aller Härte" reagieren.

