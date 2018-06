Sydney (AFP) Nach seinem gescheiterten Versuch, das in der Antarktis festgefrorene russische Forschungsschiff "Akademik Schokalskij" zu befreien, steckt der chinesische Eisbrecher "Xue Long" (Schneedrache) nun selbst dort fest. Ein "Versuch, durch das Eis zu stoßen" sei am frühen Morgen gescheitert, teilte die australische Schifffahrtsbehörde AMSA am Samstag mit. Die "Xue Long" sei festgefroren.

