Dhaka (AFP) Einen Tag vor der umstrittenen Neuwahl des Parlaments in Bangladesch hat in dem südasiatischen Land am Samstag ein 48-stündiger Generalstreik begonnen. Zu dem Ausstand aus Protest gegen Regierungschefin Sheikh Hasina rief unter anderem die wichtigste Oppositionspartei des Landes, die Nationalistische Partei (BNP), auf. Sie und mehrere weitere Parteien fordern die Wähler in Bangladesch zudem auf, die Parlamentswahl am Sonntag zu boykottieren. BNP-Chefin Khaleda Zia nannte die Abstimmung zuletzt eine "skandalöse Farce".

