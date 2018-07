Berlin (AFP) Der Vorsitzendes des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, setzt große Hoffnungen in die neue Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Sie habe bei ihrem Amtsantritt die richtigen Worte gefunden, schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" vom Samstag. "Die Angehörigen der Bundeswehr sind begeistert." Die Ministerin habe die teils wunde Seele der Truppe gestreichelt. Worte wie Respekt, Dank, Lob und Anerkennung sowie Begriffe wie "moderne und schlagkräftige Bundeswehr" oder "Attraktivitätsoffensive" wecken laut Wüstner die Hoffnung, dass nach "endlos scheinenden Jahren" der Kostenorientiertheit und Konzentration auf organisatorische Abläufe "nun endlich der Mensch" in den Mittelpunkt rücke.

