Düsseldorf (AFP) Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels hat die deutsche Wirtschaft an die Politik appelliert, in Deutschland mehr Ganztagsschulen zu schaffen. "Allein damit könnten bis zu 850.000 Frauen zusätzlich zu einem Vollzeitjob kommen", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Samstag. Es gebe viele halbtags arbeitende Frauen, die gerne ganztags arbeiten wollten. Das funktioniere aber nur, wenn sie ihre Kinder gut versorgt wüssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.