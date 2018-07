Washington (AFP) US-Finanzminister Jacob Lew will bei seiner Reise durch mehrere EU-Staaten in der kommenden Woche für mehr Engagement zur Förderung des Wirtschaftswachstums werben. Lew werde bei seinen Besuchen in Deutschland, Frankreich und Portugal zudem darauf dringen, "die Pläne zur Haushaltskonsolidierung in Staaten, wo dies möglich ist, zu strecken", sagte ein ranghoher Vertreter seines Ministeriums am Freitag in Washington. Deutschland etwa wolle der Minister auffordern, schwächelnde Staaten wie Griechenland, Portugal und Spanien noch mehr zu unterstützen.

