Lyon (AFP) Der französische Sternekoch Paul Bocuse liegt wegen Rückenbeschwerden im Krankenhaus. Der an Parkinson erkrankte 87-Jährige müsse sich in Lyon mehreren Untersuchungen unterziehen und seine weitere Behandlung abstimmen lassen, hieß es am Samstag aus seinem Umfeld. Der Spitzenkoch hat den Angaben zufolge bereits mehrere Bypass-Operationen hinter sich und trägt seit acht Jahren eine künstliche Herzklappe.

