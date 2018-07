Genf (AFP) Unter den fünf im Norden Syriens verschleppten Mitarbeitern der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) sind ein Schweizer, ein Schwede, ein Däne und eine Belgierin. Dies teilten die verschiedenen Ländersektionen der Nichtregierungsorganisation am Samstag mit. MSF hatte am Vortag lediglich erklärt, dass fünf Mitarbeiter am Donnerstagsabend aus ihrem Haus im Norden Syriens verschleppt worden seien - "offenbar, um sie zu verhören". Die Organisation vermied es, von einer Entführung oder Geiselnahme zu sprechen.

