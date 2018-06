München (SID) - Nach der Verpflichtung von Dortmunds Stürmerstar Robert Lewandowski (25) hat Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge einem vorzeitigen Abgang von Angreifer Mario Mandzukic (27) eine Absage erteilt. "Es ist kein Thema bei uns, dass wir Mario abgeben werden", sagte der 58-Jährige am Samstag im vereinseigenen FCB-TV: "Grundsätzlich sind wir mit Mario sehr zufrieden. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir im letzten Jahr so viele Titel gewonnen haben."

Der Kroate, der im Sommer 2012 aus Wolfsburg an die Isar gewechselt war und einen Vertrag bis 2016 besitzt, sei "ein großartiger Spieler, der sich beim FC Bayern prächtig entwickelt hat", sagte Rummenigge und bekräftigte, man sei "durchaus bereit, wenn das gewünscht ist, über eine vorzeitige Vertragsverlängerung nachzudenken". Zuletzt war Mandzukic, der in dieser Saison bereits zehn Treffer erzielt hat, mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.