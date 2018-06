München (dpa) - Der erwartete Wechsel von Dortmunds Topstürmer Robert Lewandowski zum FC Bayern in diesem Sommer steht wohl kurz vor dem Vollzug. Laut Medienberichten und nach dpa-Informationen stand der sportmedizinische Check in München bei Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt an.

Zur neuen Saison soll der polnische Nationalspieler dann ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln. Dort dürfte er einen Vertrag für vier oder fünf Jahre unterschreiben.

Dass Lewandowski sich dem FC Bayern anschließt, zeichnet sich schon lange ab. Erst seit dem 1. Januar darf der 25-Jährige aber auch offiziell einen Vertrag bei den Münchnern unterschreiben. Zuletzt soll sich auch Real Madrid noch einmal um den "Torjäger durch und durch" (Dortmunds Trainer Jürgen Klopp) bemüht haben. Aber offenbar ohne Erfolg.

Vertraglich ist Lewandowski, der 2010 für 4,5 Millionen Euro von Lech Posen nach Dortmund wechselte, noch bis zum Saisonende an die Westfalen gebunden. Dort hatten die Verantwortlichen im vergangenen Sommer eine üppige Ablösesumme von geschätzten 25 Millionen Euro ausgeschlagen und dem Angreifer trotz einiger Begehren einen Wechsel kategorisch untersagt.

Zur Winterpause führt Lewandowski die Torjägerliste der Bundesliga mit elf Treffern gemeinsam mit dem Berliner Adrián Ramos an. Dahinter rangiert sein künftiger Bayern-Mitspieler - und -Konkurrent - Mario Mandzukic.

"So stark Mandzukic auch ist. Lewandowski wäre eine Bereicherung. Vielleicht ist er sogar noch einen Tick stärker und beweglicher", lobte Franz Beckenbauer wiederholt die Vorzüge des auch international starken BVB-Stürmers. In 25 Spielen traf er 15-mal - alleine vier Treffer steuerte er im April 2013 beim 4:1 gegen Real Madrid bei. Kein Wunder, dass die Königlichen sich auch um Lewandowski bemühten. Seine Bundesliga-Bilanz: 115 Spiele, 65 Tore.