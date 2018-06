Krefeld (SID) - Die isländische Nationalmannschaft steht beim Vier-Nationen-Turnier des Deutschen Handballbundes (DHB) vor dem Gesamtsieg. Der Olympia-Zweite von 2008 bezwang Österreich am zweiten Spieltag in Krefeld mit 30:22 (11:11). Nach dem Auftakterfolg gegen Russland (35:34) genügt Island am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) in Oberhausen gegen die deutsche Mannschaft damit schon ein Punkt zum Turniererfolg.

Die DHB-Auswahl trifft nach der Auftaktniederlage gegen Österreich (28:29) in ihrem zweiten Spiel am Samstag in Krefeld auf Russland. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger gegen den WM-Siebten nicht gewinnen, stünde Island sogar vorzeitig als Turniersieger fest.