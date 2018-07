Bagdad (AFP) Irakische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben in der Unruheprovinz Anbar 55 "Al-Kaida-Kämpfer" getötet. Der Kommandeur der irakischen Bodentruppen, General Ali Ghaidan Madscheed, sagte am Samstag der Nachrichtenagentur AFP, die Aufständischen seien am Abend bei "zwei Operationen" gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) nahe den seit Tagen umkämpften Städten Ramadi und Falludscha getötet worden.

