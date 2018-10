Phnom Penh (AFP) Die kambodschanische Polizei hat am Samstag eine Kundgebung der Opposition in einem Park der Hauptstadt Phnom Penh aufgelöst. Dutzende mit Schutzschilden und Knüppeln bewaffnete Sicherheitskräfte stürmten das Gelände und schlugen hunderte Demonstranten in die Flucht, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Protestierenden und Einsatzkräften gab es nach ersten Eindrücken nicht.

