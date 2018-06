Madrid (dpa) - Mit einem Überraschungsanruf an Silvester hat Papst Franziskus die Nonnen eines spanischen Klosters in helle Aufregung versetzt. Weil keine der Schwestern ans Telefon ging, hinterließ das Oberhaupt der katholischen Kirche ihnen Glückwünsche für einen guten Rutsch auf dem Anrufbeantworter. Wie der spanische Rundfunksender Cope enthüllte, fragte der 77-Jährige auf Spanisch zunächst in heiterem Ton: "Was treiben wohl die Nonnen, dass sie nicht rangehen können?" Die fünf Nonnen des Klosters waren aus dem Häuschen, als sie die Nachricht abhörten - und enttäuscht, weil sie den Anruf verpasst hatten.

