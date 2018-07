Addis Abeba (dpa) - Im Bemühen um eine Friedenslösung für den Südsudan haben die afrikanischen Vermittler die verfeindeten Parteien bisher nicht an einen Tisch bringen können. Die Chancen auf direkte Gespräche zwischen Vertretern des Präsidenten Salva Kiir und des Rebellenführers Riek Machar in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba scheinen wieder zu sinken. Beide Seiten konnten sich nicht auf die Voraussetzungen dafür wie eine Tagesordnung einigen. Nach fast drei Wochen der Gewalt im Südsudan hatten gestern in Addis Abeba indirekte Friedensgespräche begonnen.

