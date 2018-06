Los Angeles (dpa) - Phil Everly vom US-Gesangsduo Everly Brothers ist tot. Wie seine Frau Patti der "Los Angeles Times" sagte, starb Phil Everly im Alter von 74 Jahren im kalifornischen Burbank an den Folgen einer chronischen Lungenerkrankung. Mit seinem Bruder Don feierte Phil Ende der Fünfziger und Anfang der Sechziger Jahre zahlreiche Erfolge. Zu ihren Hits gehören unter anderem "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love" oder "All I Have to Do Is Dream". Die Everly Brothers beeinflusste Bands wie Beatles und Beach Boys.

