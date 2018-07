Tripoli (AFP) Aus Protest gegen das Niederbrennen einer wertvollen christlichen Bibliothek sind in der nordlibanesischen Küstenstadt Tripoli am Samstag mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. Ein Demonstrant sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP, der Bibliotheksbesitzer respektiere den Islam und nehme an sämtlichen muslimischen Feiern teil. Auch der libanesische Regierungschef Nadschib Mikati, muslimische Würdenträger und Vertreter der Zivilgesellschaft verurteilten die Brandstiftung vom Freitagabend.

