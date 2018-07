Rabat (AFP) Kurz vor dem Jahreswechsel hat eine Kuh im Zentrum Marokkos ein Kalb mit zwei Köpfen zur Welt gebracht. Das Junge ist allem Anschein nach wohlauf, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Freitag von einem Besuch bei dem Tier berichtete. Nach Angaben der Besitzerin verlief auch die Geburt am Montag reibungslos. Das Kalb habe den Namen Sana Saïda bekommen, was einem Neujahrsgruß entspricht.

