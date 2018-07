Moskau (AFP) Fünf Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi hat der russische Präsident Wladimir Putin das Demonstrationsverbot bei den Spielen aufgehoben. Putin unterzeichnete am Samstag ein Dekret, das Demonstrationen und Protestmärsche erlaubt. Diese müssen jedoch zuvor bei den Behörden der Schwarzmeerstadt angemeldet werden, über Ort oder Strecke der Proteste entscheiden die Sicherheitskräfte. Die Behörden können dem Dekret zufolge zudem die Zahl der Teilnehmer an Demonstrationen beschränken.

