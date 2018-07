Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat einmal mehr sein Image als Sportsmann kultiviert: Zusammen mit seinem weißrussischen Kollegen Alexander Lukaschenko trat er am Samstag in der Schwarz-Meer-Stadt Sotschi zu einem Eishockeyspiel gegen eine Auswahl großer Stars an. Ganz in Rot forderten die beiden Staatschefs am Ort der kommenden Olympischen Winterspiele ein Team mit Spielern wie dem früheren sowjetischen Wunderstürmer Alexander Jakuschew heraus.

