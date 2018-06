Auckland (SID) - Die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic ist mit dem Turniersieg in Auckland/Neuseeland in die neue Saison gestartet. Im Duell der ehemaligen Weltranglistenersten setzte sich Ivanovic gegen Venus Williams (USA) 6:2, 5:7, 6:4 durch und feierte den zwölften Triumph auf der WTA-Tour in ihrer Karriere.