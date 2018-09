Los Angeles (AFP) Mehr als zwei Wochen nach der Ziehung ist der zweite Gewinner eines riesigen Jackpots in der US-Lotterie Mega Millions gefunden. Es handle sich um Steve Tran, einen Lieferwagenfahrer aus dem Norden des Bundesstaats Kaliforniens, der sein Glückslos im Wert von 324 Millionen Dollar (knapp 238 Millionen Euro) erst nach seinem Urlaub geprüft habe, wurde am Freitag offiziell mitgeteilt. Tran sei mitten in der Nacht aufgewacht und habe sich an das in einem Geschenkeladen der Stadt San José gekaufte Los erinnert.

