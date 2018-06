New York (AFP) Durch den heftigen Schneesturm und Kälteeinbruch im Nordosten der USA sind bis zum Freitag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Eine an Alzheimer leidende 71-jährige Frau erfror nach Behördenangaben im Norden des Bundesstaats New York, als sie sich in klirrender Kälte verirrte. In Philadelphia kam Medienberichten zufolge ein Straßenarbeiter ums Leben, der unter einem Berg von Streusalz begraben wurde. Mindestens neun weitere Todesfälle, unter anderem Folgen von Verkehrsunfällen, wurden zudem dem Winterwetter zugerechnet.

